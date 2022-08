Adé à la recherche du “Sunset” dans son nouveau clip !

Adé (Thérapie Taxi) propose un nouvel extrait de son futur album en mode road trip. Découvrez le clip de “Sunset” sur aficia.

Comme son ancien acolyte Zaoui lui aussi membre de Thérapie Taxi, Adé dévoilera le 23 septembre prochain son tout premier album studio baptisé Et Alors aux accents pop et country-folk. Nous vous avions déjà fait découvrir le premier extrait “Tout savoir”, un hymne pop qui se classait la semaine dernière 9ème des titres les plus diffusés en radios françaises.

Alors que l’été s’achève (déjà) bientôt, Adé elle, propose de découvrir un clip tourné tout droit depuis les États-Unis de Nashville à Los Angeles. Un petit road trip pop, frais et coloré qui transpire de bonnes ondes dans ce nouveau clip ultra solaire.

Découvrez le nouveau clip de “Sunset” d’Adé :