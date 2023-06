Adèle Castillon au cœur du club imaginaire “Alabama”

Adèle Castillon a dévoilé son tout dernier single “Alabama” ce 16 juin . Ce morceau énergique et doux à la fois est à découvrir sur aficia.

Après le phénomène du duo Videoclub auquel Adèle Castillon faisait partie avec Matthieu Reynaud, la jeune artiste de 21 ans a décidé de poursuivre sa carrière en solo. Dans un premier temps, elle a débuté cette nouvelle aventure en dévoilant le titre “Impala” en 2022. Puis, le single “Rêve” a vu le jour en avril 2023, un morceau caractérisé par cet univers pop qui l’anime et le thème de l’amour. À ce moment précis, la chanteuse s’est réellement dévoilée et assumée.

Un voyage musical

Cette fois-ci, Adèle Castillon a voulu proposer un titre plus énergique et entraînant. Les sonorités de batterie et de guitare électrique viennent accompagner la voix douce et chaude de la chanteuse. Le morceau est également déterminée par son côté stimulant au moment du refrain. Un refrain entêtant et simple qui permet à tous de le retenir assez facilement !

Dans son nouveau single, Adèle Castillon a décidé d’évoquer un thème qui lui est cher : l’amour. Elle raconte dans “Alabama”, un moment suspendu, impalpable et vécu par beaucoup : le coup de foudre. À cet égard, l’artiste mime les battements du cœur avec des accélérations de batterie. Ainsi, ça lui permet d’évoquer les émotions envahissantes, l’absence de contrôle et l’obsession de cette rencontre soudaine et surprenante. L’interprète nous invite alors à un voyage imaginaire dans son club “Alabama” dans lequel, une rencontre inattendue et intense nous attend.

Découvrez Alabama de Adèle Castillon :