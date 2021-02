aficia music talent : and the winner is…

Fin de la seconde session de nos ‘aficia music talent’, un concours afin de mettre en avant les talents musicaux. Mais qui est le gagnant du mois de janvier ? Réponse !

‘aficia music talent’ : c’est le nouveau rendez-vous mensuel sur aficia afin de mettre en lumière les talents musicaux et vous permettre de voter pour vos artistes préférés. Pour cette seconde session, il y avait 5 artistes dans la course afin d’être élu le talent du mois.

À la clé : la possibilité d’être mis en lumière sur nos réseaux sociaux et notre site durant toute la phase de vote. Pour le gagnant, la possibilité d’être dans notre émission ‘At Home’, d’enregistrer un ‘Live Experience’… mais également d’être dans la course pour être élu le talent de l’année ! À l’avenir, notre équipe tentera également de nouer des partenariats afin d’offrir encore plus aux talents qui répondent présents à notre invitation.

and the winner is…

Pour cette seconde édition il n’y avait presque pas de surprise quant au résultat final… Si Artespo avait commencé la course en séduisant le public il fut rapidement rattrapé par Julie Cailly qui garda la tête du classement durant toute la compétition.

Myia était également dans la course en remontant rapidement dans le classement tandis que Pivoine et Oriane étaient toujours en bas du tableau.

Après 15 jours où le public avait le loisir de voter, c’est donc Julie Cailly qui était en tête avec 777 votes. Elle était suivi par Myia avec 431 votes puis par Artespo avec 418 votes. Mais il restait une étape, celle du vote de la rédaction. Chaque membre de la rédaction avait un total de 385points à distribuer à trois artistes de son choix (231 pour son premier choix, 115 points pour son second choix et 39 points pour son troisième choix).

Après cette phase de vote, le classement est donc légèrement chamboulé ! En effet, si c’est bien Julie Cailly qui garde la tête du classement avec 2086 points c’est maintenant Artespo qui s’offre la seconde place avec un total de 1071 points. Le podium se complète avec Pivoine qui cumule 860 points.

CLASSEMENT CANDIDAT PUBLIC LUCAS LABERENNE ELISE DEZECACHE YOANN TOME MESTRE REMI TSCHANZ VALENTIN MALFROY CHRISTOPHE SEGARD TOTAL N°1 Julie Cailly 777 231 231 115 231 39 462 2086 N°2 Artespo 418 115 115 39 39 115 230 1071 N°3 Pivoine 320 231 231 78 860 N°4 Oriane 361 39 39 115 554 N°5 Myia 431 431

L’ensemble de la rédaction félicite évidemment l’ensemble des participants : Pivoine, Oriane, Myia, Artespo et Julie Cailly. Nous allons être attentifs à la suite de leurs aventures musicales et nous les invitons à s’exposer prochainement sur nos pages.

JULIE CAILLY 34.38% PIVOINE 22.59% ARTESPO 17.15% ORIANE 14.55% MYIA 11.32%

À toi de jouer…

L’inscription pour la Session du mois de février de nos ‘aficia music talent’ est déjà ouverte. Vous avez jusqu’au 07 février minuit pour déposer votre candidature.

Le public pourra découvrir les participants le 15 février, pouvant ainsi voter une fois par jour durant 15 jours.