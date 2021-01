Alba August dévoile “Lights”. Et c’est envoûtant !

C’est une belle découverte, celle de Alba August avec le titre “Lights” à écouter sur aficia.

On doit bien l’avouer, nous étions totalement passé à côté de Alba August en juillet dernier quand elle a publié le titre “We’re Not Gonna Make It”. Mais qu’importe, on répare notre erreur aujourd’hui avec son nouveau single.

“Lights” s’inscrit comme le premier single officiel de Alba August, une jeune suédoise qui pourrait rapidement conquérir le cœur du public français. C’est délicieusement pop, il y a une réelle puissance dans la voix et dans les émotions et, il faut bien se l’avouer, il y a un petit je ne sais quoi de Billie Eilish dans la production.

Et pour mieux situer Alba August il faut savoir qu’elle n’est pas totalement inconnue du public, surtout des sérievores. En effet, l’artiste de 27 ans était à l’écran dans la série ‘The Rain’ diffusée sur Netflix !

Il faut donc maintenant ajouter Alba August à la longue liste des artistes à suivre en 2021. Elle pourrait bien agiter les sites de streaming avec ce single qui est tout simplement addictif. À suivre !

Découvrez “Lights” de Alba August :