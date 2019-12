Il faut bientôt dire au revoir à 2019 et s’ouvrir à une nouvelle décennie avec 2020. Mais que nous réserve cette nouvelle année au niveau des albums ? aficia fait le point.

Et voilà, adieu les années 2010 et bonjour 2020, une nouvelle décennie et de nouvelles aventures musicales. La question étant de savoir ce que nous réserve cette nouvelle année, de connaître les artistes qui doivent revenir sur le devant de la scène avec un nouvel opus.

Et bien c’est simple : l’année prochaine risque d’être chargée ! On commence par exemple l’année avec Broken Back qui annonce son nouveau cru pour le 17 janvier. Le 24 c’est The Avener qui fera également son retour avec Heaven tandis que Selena Gomez doit offrir Rare le 10 janvier et que Louis Tomlinson sera présent le 31 janvier pour offrir son premier cru solo : Walls. N’oublions pas Le Noiseur qui délivre son EP Musique de chambre le 24 janvier et notre talentueuse Suzane qui doit livrer Toï Toï, son premier album, le 24 janvier également.

On compte également sur le nouvel album de Tim Dup pour séduire un large public. Il porte le nom de Qu’en restera-t-il ? et sera disponible le 10 janvier. Autre artiste qui devrait également nous conquérir à nouveau : Clara Luciani qui avait eu l’occasion de nous confier cet été vouloir sortir son nouvel opus d’ici la fin de l’année 2020. Le 3 janvier les adeptes de 4Keus peuvent compter sur la venue de Vie d’artiste tandis que l’album posthume de Népal sera dispo le 10. Maes sera dans les bacs le 17 janvier avec Les derniers salopards et Mister V délivrera son second album le 31 janvier.

Alors, soyons clair ! Le but ici ne sera pas de faire un listing complet des artistes de retour en 2020. C’est presque impossible à faire. Mais juste de vous offrir un avant goût des retour dans la lumière que nous attendons avec impatience et dont nous avons la confirmation.

Madame Monsieur, Justin Bieber, Maroon 5…

Nous avons déjà la possibilité de confirmer la publication de l’album Safe and Sound d’Awa Ly le 20 mars prochain. Un album francophone que le public devrait être heureux d’accueillir est celui de Madame Monsieur. Il porte le nom de Tandem et sera sous le feu des projecteurs le 10 janvier avec un nouveau single partagé avec Jérémy Frerot. Autre cru à la sauce française que nous avons hâte d’entendre : celui de Chilla. La jeune artiste doit en effet libérer un album dans la première partie de l’année 2020.

Du côté de l’international, il faut compter sur le retour dans les bacs de Justin Bieber. Le chanteur aura donc fait une fausse promesse en annonçant un retour avant la fin de l’année. Qu’importe, nous avons hâte de pouvoir entendre ce qu’il sera capable d’offrir après le succès de Purpose en 2015. Sam Smith, se prépare également à revenir après The Thrill of It All (2017) alors qu’il nous offre de jolies capsule comme “Dancing with a Stranger”, “How Do You Sleep?” ou encore “I Feel Love”.

Actuellement dans l’actualité avec le titre “Memories”, le groupe Maroon 5 devrait faire son retour dans les bacs, tout comme Halsey avec Maniac, Demi Lovato, Dua Lipa, Cardi B, Miley Cyrus ou encore Ally Brooke actuellement dans l’actualité avec “No Good”. Il se murmure que Lana Del Rey prépare son nouveau cru alors que The Weeknd a confirmé son nouvel album avec les titres “Blinding Lights” et “Heartless”.

Lauv, Little Mix, Charlie Puth…

Le 6 mars prochain, c’est avec un grand plaisir que nous aurons entre nos mains ~how i’m feeling~, le premier album de Lauv. 2020 devrait également nous combler avec le nouvel album de Lady Gaga tandis que Allie X confirme la publication de Cape God pour le 21 février.

L’année sera également marquée par Charli XCX, Rita Ora, Charlie Puth, Meghan Trainor, Ava Max qui a fait un carton sans faille avec “Sweet But Psycho” ou encore Little Mix et Tame Impala. Si le listing est déjà vertigineux, nous pouvons y ajouter le retour de Pussycat Dolls, de 5 Seconds of Summer, d’Ellie Goulding, de La Roux, de Bebe Rexha ou encore de Jennifer Lopez et Shakira. Du côté d’Alicia Keys, il faut attendre le printemps pour la retrouver avec l’album A.L.I..C.I.A. tandis que Young Thug sera là pour le début de l’année avec son nouveau cru. Woodkid fera également son retour après sept ans d’absence tandis que OneRepublic devrait libérer un nouveau format au printemps.

Le bruit des rumeurs…

Il se laisse entendre également le retour pour 2020 de Kendrick Lamar, Drake, Childish Gambino et Rihanna. Mais également Médine et Booba. Il parait également que Yelle fera son retour en 2020 ! On parle également d’un possible retour de Raphael et d’Hélène Segara.

Voilà pour ce retour rapide de ce que nous réserve 2020. C’est un tour incomplet, certes, mais qui donne déjà une belle ligne d’horizon du rythme que devra prendre cette nouvelle décennie.