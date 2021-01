Après l’année compliquée que nous venons de passer, place à 2021 et son lot de bonnes nouvelles. Nombreux sont les artistes attendus dans les bacs. Petit aperçu avec aficia…

Pour la plupart d’entre eux, l’année 2020 a été synonyme d’un rendez-vous manqué avec la scène à cause de la crise sanitaire mondiale. Mais à défaut de se produire sur scène, nombreux sont ceux qui ont écrit, composé, produit dans leur coin, afin de préparer l’année 2021 dans de meilleures conditions…

Ils sont attendus au premier semestre 2021

Boulevard des Airs nous donne déjà rendez-vous le 19 février prochain avec son nouvel album, Loin des yeux, composé cette fois-ci de duos et d’inédits. Du côté de Julian Perretta, il nous propose de le retrouver en “janvier”, sans donner encore de date précise. Janvier sera également l’occasion de découvrir le premier effort de Gad Elmaleh qui se lance dans la musique avec un album de reprises du répertoire de Nougaro, Dansez sur moi qui sera disponible le 29 janvier.

On aura l’occasion de retrouver dans les bacs Terrien, le nouvel album de Julien Clerc le 12 février prochain, puis le 5 mars Haute fidélité, le nouveau disque du chanteur Raphaël. Enfin, Julie Zenatti nous donne rendez-vous le 22 janvier 2021 avec un nouvel effort : Refaire danser les fleurs (comme indiqué lors de notre récent entretien).

Shy’m, Soprano, Flo Delavega…

Ils ne sont pas les seuls a faire un retour chez les disquaires. Jérémy Frerot a d’ores et déjà amorcé son retour avec le single “Un homme”, confirmant la sortie de son second disque solo pour 2021, donnant suite à l’authentique Matriochka. Son ex-compagnon de route, Flo Delavega, dévoilera son univers à travers un premier album : Rêveur Forêveur. Enfin, le dernier gagnant de ‘The Voice’, Abi Bernadoth (son interview ici), proposera son premier album, qui succèdera à son EP ayant servi de carte de visite.

Autre certitude liée à ces sorties d’albums, la chanteuse Shy’m est attendue avec 222 pour le début du printemps. Son interview à découvrir bientôt sur nos pages… Nous aurons également le plaisir de voir le retour de Eddy de Pretto dans les bacs avec son nouveau projet qui s’annonce déjà sur scène.

Des retours qui vont faire du bien

D’autres sorties sont encore à prévoir pour 2021, comme Christophe Willem qui prépare depuis quelques temps maintenant le successeur de Rio (2017) et treize ans après Inventaire. Coeur de Pirate fera également son retour courant 2021. Même chose pour Lilian Renaud, valeureux gagnant de The Voice 2015, qui publiera son quatrième album en mai 2021. C’est aussi le retour de Soprano qui a déjà annoncé l’événement via ses réseaux sociaux en donnant le nom de son prochain disque : Il s’appellera Chasseur d’étoiles.

Martial (demi-finaliste ‘Nouvelle Star’ 2015), Camille Lellouche, Camélia Jordana (qui a avoué avoir terminé la réalisation de son futur album) ou encore le duo Ycare & Axelle Red devraient tous également nous offrir un projet cette année. Point d’interrogation sur le plus francophone des belges, à savoir Stromae, qui annonçait récemment plancher sur un nouveau album…

Côté scène urbaine

La Fouine vient d’annoncer que son huitième album XXI paraîtra en 2021. Une bonne nouvelle qui vient s’additionner à celles de Migos qui s’affichera avec Culture III. Kanye West pourrait lui aussi squatter le top des charts avec son prochain opus très attendu par les fans, tout comme PNL, le groupe aux 2 millions d’albums vendus qui pourrait créer la surprise cette année.

Sans oublier Selena Gomez, Zayn…

Eux-aussi sont idolâtrés par leur communauté respective, faisant partie systématiquement des plus gros vendeurs de l’année. On attend impatiemment le prochain disque de la belle Adele, tout comme celui de Jennifer Lopez qui l’a déjà annoncé par le biais du single “In The Morning”. Des informations commencent à sortir concernant le troisième opus de Selena Gomez, tout comme celui de Zayn Malik et celui de Lana Del Rey initialement baptisé White Hot Forever et repoussé à cause de la pandémie. Là encore, gros point d’interrogation concernant le prochain disque de Rihanna qui finira bien un jour par être révélé, mais quand ?