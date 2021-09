Alexia Gredy : poétique et sensible avec “Vertigo”

Un beau retour qui se tisse dans une douceur qui danse avec la poésie et la sensibilité. Voici Alexia Gredy avec “Vertigo” sur aficia.

C’est un très beau retour qui s’annonce pour Alexia Gredy qui a déjà eu l’occasion de publier ses mots comme avec L’habitude 2 son EP très largement porté par le titre “Paradis”… C’était il y a trois ans déjà !

Trois ans de silence comme pour mieux revenir, avec un nouveau souffle et de nouveaux sentiments, un silence utile à l’artiste originaire de Mulhouse pour confectionner son premier album.

Et c’est avec “Vertigo” qu’elle présente son futur opus, un titre en piano-voix magnifiquement mis en relief par les chœurs et les synthétiseurs. Le tout étant sublimé par un clip que l’on doit à Virgile Guinard…

Celle que l’on retrouve également sur la seconde compilation Molitor avec “Un peu plus souvent” nous charme littéralement et laisse entrevoir un premier opus d’une grande beauté, cette beauté abyssale qui nous fera plonger dans son univers sans même retenir notre souffle.

Découvrez “Vertigo”, le nouveau clip de Alexia Gredy :