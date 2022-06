Ali Charles en interview Flash : “C’est une pop alignée qui veut procurer un sentiment de bien-être chez les gens.”

À l’occasion de la sortie de son EP Chosen, nous sommes partis à la rencontre d’Ali Charles ! Un nouveau talent à découvrir… et c’est sur aficia.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour succomber à l’univers d’Ali Charles. Une musique dosée entre les synthés, des rythmes percutants portés par cette voix si singulière !

Avec Ali Charles, on s’amuse à graviter autour de la connaissance de soi. Une exploration vers un chemin plus lumineux que l’artiste nous raconte avec sa “pop alignée” signée sous son EP Chosen. Cinq titres qui retracent son cheminement personnel avec une sincérité déconcertante.

Deux ans ont été nécessaire pour comprendre sa vibration musicale et nous permettre aujourd’hui d’en explorer les nuances et l’histoire à travers une entrevue exclusive en 5 questions !

Ali Charles, l’interview ‘Flash‘ :

1 Pour les personnes qui vont te découvrir avec cette interview, qu’est-ce qu’il faut savoir impérativement sur toi ?

Je suis auteur, compositeur interprète et ça fait maintenant 2 ans que je travaille sur un projet personnel : Ali Charles. Mon vrai prénom c’est Aubin Talbi. Il y a peut-être des gens qui me reconnaîtront sous ce nom puisque je suis passé à The Voice, il y a 7 ans.

Depuis les deux dernières années, j’entame ce travail-là de recherche d’alignement et de me retrouver en accord avec ce que j’avais vraiment envie de faire musicalement.

Ali Charles c’est tout un symbole. Ce sont les prénoms de mes deux grands-pères. Le prénom de mon grand-père du côté de ma mère franco-polonaise qui s’appelle Charles et le grand-père du côté de mon père kabyle qui s’appelle Ali. C’est un mélange des cultures qui est super important pour moi. C’est le retour aux sources, aux origines, à l’essentiel.

2 Tu as sorti un EP Chosen le 27 mai dernier. Comment as-tu pensé à ce projet ?

Il est assez libérateur parce que j’arrivais à un moment de ma vie ou je me sentais enfermé dans quelque chose tant musicalement que dans ma vie. Je sentais qu’il fallait que je rentre dans un standard, dans une case et c’est quelque chose qui m’a beaucoup suivi. Depuis petit, j’ai toujours eu le sentiment que c’était les autres qui choisissaient pour moi. J’ai toujours un peu eu cette pression-là et Chosen raconte un peu tout ça.

La ligne conductrice de l’EP, c’est l’alignement. Il y avait la motivation de marquer une rupture mais aussi de présenter l’univers. Le projet est peut-être un peu sombre, il y a aussi une sorte de chemin de rédemption. Il y a d’abord, faire le deuil du passé et puis après aller vers quelque chose de plus solaire.

3 On va évoquer le titre “Chosen”. Cette chanson parle de ce rôle de protection auprès des siens, au risque d’oublier ses envies et ses choix. Est-ce facile d’écrire sur un thème aussi personnel quand d‘autres parlent d’amour par exemple ?

Non pas du tout. Ça n’a pas été facile et c’est pour cela que le chemin a été très long. The Voice c’est un programme qui est hyper sain. On est super bien accompagné. L’après émission on n’en parle pas beaucoup, le fait que tu es exposé médiatiquement même si c’est une faible exposition comparée à certains artistes. Tu n’as pas forcément ce suivi-là. Il y a plein de personnes qui t’aiment énormément d’un coup et du jour au lendemain, puisque tu n’es plus à la télévision et tu ne sors plus forcément de sons, ils s’en vont. C’est complètement normal et naturel, j’en veux à personne. C’est juste que lorsque tu as 17-18 ans, tu n’es pas forcément prêt à ça. Le fait d’accepter, de faire le deuil et donc d’être dans une vraie démarche d’introspection honnête.

La construction du projet a été super naturelle parce que c’était des thèmes qui me parlaient et que j’avais besoin d’évoquer. Ils peuvent avoir un écho, le fait de ne pas être maître de ses choix, je pense que beaucoup de personnes l’ont déjà vécu. Que ce soit dans leur parcours de vie, leur orientation sexuelle, leur projet professionnel, dans diverses cultures… C’était une thématique assez fédératrice et large pour pouvoir en parler et toucher plusieurs personnes.

Découvrez « Chosen » d’Ali Charles :

4 Dans ta musique, ce qui m’a beaucoup plus c’est la présence de synthé, la juxtaposition d’instruments “classiques” avec des productions plus marquées et frappées. Comment as-tu construit cet univers sonore ? C’est un travail sur le long terme ?

La mélodie c’est vraiment le point de départ. Dans cet EP, il y a eu déjà un élément marquant : le confinement. Je devais de base partir en studio avec Nicolas Berrivin qui a réalisé la totalité du projet. Cette rencontre-là est super importante pour moi, il a une grosse empreinte électro. Nicolas a une vraie expérience de tout cela et il a su m’apporter plus de sagesse, recadrer certaines choses, il a été un pilier.

Il a fallu que je retourne chez mes parents pour me confiner, ça m’a replongé dans la musique avec laquelle j’ai grandi quand j’étais petit. Il y a plein d’influences et c’était un vrai mélange de tout ça. C’est un équilibre qui est super mince entre les synthés, les rythmes marqués et frappés de cette voix un peu détachée. On a l’impression que c’est quelque chose qui ne tient juste qu’à un fil. C’est la recette de tout ça. Une rencontre musicale importante, un retour à mes débuts dans la musique et la fusion de tout ce qui fait cet EP-là.

5 Quand tu es en studio, est-ce que tu penses tes titres pour la scène ?

La scène c’est quelque chose de super important pour moi. Ça a une énergie particulière. On est en répétition en ce moment pour le LIVE et justement les morceaux sont complètement transformés dans la vibrance qui ressort, c’est différent. J’ai une vraie empreinte cinéma et narrative, je raconte plus des histoires quand je suis en studio. Je suis plus dans une réflexion de confidence, j’aime bien cet aspect de discussion. J’essaye d’embarquer les personnes dans mon univers et j’espère les reconnecter dans une démarche plus intimiste, eux avec eux-mêmes.

QUESTION BONUS

Tu as un terme pour définir ta musique ?

C’est une pop alignée qui veut procurer un sentiment de bien-être chez les gens. C’est la démarche que les gens qui écoutent les titres puissent se libérer, vers cette quête de sens.