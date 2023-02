Alice et Moi fait grimper la température avec “Ça me va”

L’artiste pop française Alice et Moi est enfin de retour avec un projet tout neuf. Et on commence avec le flamboyant “Ça me va”. C’est à découvrir sur aficia.

Il faut dire que les deux précédentes années ont été longues pour les fans de l’artiste. Après avoir sorti son premier album ‘Drama’ en 2021 dont on retient le titre “Je suis fan”, il était temps d’avoir de nouvelles chansons. Sur des productions toujours très actuelles, Alice et Moi nous séduisait par ses textes sans tabou et sa voix nonchalante qui apportait un bel aplomb à son univers.

L’amour sauvera-t-il le monde ?

Le premier chapitre de son prochain projet a été révélé. C’est avec le tube en puissance “Ça me va” qu’Alice et Moi fait un retour flamboyant. Dans ce single apocalyptico-romantique, l’artiste chante une scène d’amour passionnel alors que le monde semble prendre fin. Toujours très imaginative, la mise en images qui l’accompagne s’inspire des tendances cinématographiques actuelles : Stranger Things ou encore Mélancholia de Lars von Trier. Quoi qu’il en soit, l’univers est captivant et nous donne envie de trouver sa moitié avant qu’il ne soit trop tard…

Découvrez le clip de Alice et Moi “Ça me va” :