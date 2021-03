C’est avec le clip qui illustre “Cœur bleu” que la chanteuse Alicia décide de poursuivre la mise en avant de son EP sorti le 17 juillet dernier… C’est à voir sur aficia.

Comme beaucoup d’artiste de la nouvelle génération, Alicia a choisi d’exposer son talent sur Instagram en proposant diverses reprises d’artistes tels que Damso, Nekfeu ou encore Aya Nakamura, Boobaa et même Alicia Keys. C’est d’ailleurs sur cette même plateforme que la jeune artiste a été remarquée alors qu’elle participait à l’un des concours ‘1minute2rap’. Depuis, tout s’est enchainé pour la toulousaine…

2020 : une année riche en expériences musicales…

C’est avec sa signature avec Neuve (label d’Universal Music France) qu’Alicia a entamé l’année 2020. Malgré la période chaotique, la jeune femme a pu présenter l’été dernier, SKO, un EP riche de six titres où se côtoient textes personnels et engagés. Cette même année, l’artiste a eu l’honneur d’être l’une des invitées de Grand Corps Malade sur son album Mesdames paru à la rentrée 2020. C’est sur “Enfants du désordre” qu’Alicia a pu poser sa voix, un morceau qui affiche désormais plus de 850 000 streams sur Spotify !

Même programme pour 2021 ?

Après cette année riche en projets musicaux, Alicia semble vouloir continuer sur une lancée tout aussi dynamique. Elle décide de poursuivre l’exploitation de son EP SKO et dévoile désormais le clip qui habille “Cœur bleu”, un morceau composé avec Louis Janeski dans lequel l’artiste évoque ce sentiment de peur de ne pas être aimé comme on le souhaite.

Pour illustrer cette chanson, Alicia a fait appel à Lokmane et le résultat est captivant ! En pleine nature, l’artiste s’entoure de danseurs et danseuses pour mettre en mouvement ses mots et son désarroi. Pendant ces 4 minutes envoutantes, Alicia parvient à combiner douceur et intensité et rend le moment pur…

Découvrez “Cœur bleu”, le nouveau clip d’Alicia :