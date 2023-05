Aliocha Schneider adopte la langue de Molière sur “Avant Elle”

Aliocha Schneider a plusieurs cordes à son arc et propose un titre en français nommé “Avant Elle”, annonçant un nouvel album. Découvrez-le sur aficia.

La série Salade Grecque

Aliocha Schneider joue actuellement sur plusieurs tableaux. En effet, l’artiste franco-canadien dispose de talents aussi variés que complets. Il faut dire qu’il est issu d’une famille d’artistes. Ces frères, et notamment Niels Schneider, sont acteurs et sa belle sœur n’est autre que l’hypra talentueuse Virginie Efira. Tous deux sont césarisés. Mais nous ne sommes pas là pour parler de la famille.

Aliocha Schneider est actuellement à l’affiche de l’excellente série Salade Grecque, disponible sur Prime Video. Il s’agit de la suite de la trilogie démarrée par L’auberge Espagnole. On y suit les enfants de Xavier (protagoniste principal de la trilogie), partis pour Athènes et l’acteur y incarne Tom, le fils. Nous vous recommandons fortement cette série qui aborde nombre de thèmes de société (immigration, viol, politique, start-up …). Comme habituellement chez le réalisateur Cédric Klapisch, c’est multiculturel et inspirant mais aussi terriblement bien filmé.

La musique

Mais Aliocha Schneider n’est pas seulement comédien. Il est également musicien/chanteur et auteur/compositeur/interprète. L’artiste a déjà sorti 2 albums au succès plutôt confidentiel. Il proposait jusque-là de la folk douce, chantée en anglais et faisant la part belle aux guitares acoustiques. Ainsi, Eleven Songs est sorti en 2017 et Naked en 2020. aficia vous avait fait découvrir la jolie ritournelle éponyme de l’artiste. Il profite de la notoriété de la série pour lancer son nouveau projet.

En effet, il nous charme avec son nouveau titre, cette fois en français. Le morceau “Avant Elle” est une incroyable réussite. Doté de sa voix douce, le chanteur nous offre un morceau mélancolique sur les balbutiements de l’amour. Il y conte sa peur de l’abandon par l’être aimée. La guitare se veut acérée et passe de l’acoustique à l’électrique. Les refrains sont appuyés par la voix sensuelle de Charlotte Cardin (avec qui il a déjà collaboré par le passé). Le tout est rempli de simplicité et d’authenticité. Pour la vidéo, Aliocha Schneider a tout naturellement fait appel à Cédric Klapisch qui capte très bien l’essence du morceau.

Découvrez “Avant Elle” de Aliocha Schneider :

Son 3ème disque est prévu pour l’automne et sera entièrement chanté en français. Il se produira le 6 mars 2024 à La Cigale à Paris