Alkpote trouve toutes les femmes “Belles”

Nouveau clip pour Alkpote, qui dévoile les images de son titre “Belles”. Un joli message plein de poésie à découvrir sur aficia.

Le 9 juillet 2021, Alkpote sortait Ogre, son cinquième album studio. On y retrouvait plusieurs collaborations, et notamment des titres avec Bigflo et Oli, Alonzo ou encore Mister V.

Et c’est une vraie déclaration que le rappeur dégaine avec “Belles”, un morceau destiné à toutes les femmes présentes sur Terre.

L’inspiration est sympathique, les mots sont bien choisis. Le tout soupoudré de punchlines acerbes et d’un message de fond facilement détectable…

Découvrez “Belles”, le clip de Alkpote :