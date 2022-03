Altégo redonne vie à “Toxic” de Britney Spears

Altégo passe de l’ombre à la lumière avec un mash-up de deux titres qui ont déjà une paire d’années derrière eux. aficia vous propose de découvrir avant tout le monde “Toxic Pony”.

On l’a bien compris ces derniers mois, les réseaux sociaux sont un incroyable pourvoyeur de talents. Et voici un duo qui ne déroge pas à la règle. Altégo propose sur TikTok des courts mash-up de deux titres qui n’ont visiblement rien à voir, et ça marche. Fort de 1.4 millions d’abonnés, un titre est notamment sorti du lot et est devenu viral, au point d’en enregistrer une version studio et de l’envoyer aux radios.

Sur “Toxic Pony”, les 2 DJs s’attaquent à un monument de la pop culture, “Toxic” de Britney Spears. Il le combine à un morceau beaucoup moins connu de 1999, “Pony” de Ginuwine, un titre r’n’b old-school. Le mash-up est d’une incroyable réussite et efficacité. Altégo parvient à conserver l’âme des deux titres et aucun des deux n’efface l’autre. Finalement, “Toxic” et “Pony” matchent terriblement bien, malgré leur différence de style totale. Séduits, le morceau a rapidement tapé à l’oreille de certains programmateurs radios.

Il ne faut pas hésiter à aller jeter un oeil à la page YouTube d’Altégo sur laquelle ils proposent d’autres mash-up. On y retrouve notamment la fusion de Billie Eilish et The White Stripes, ou encore l’union de Doja Cat et Nelly Furtado.

Découvrez “Toxic Pony” de Altégo x Britney Spears x Ginuwine :