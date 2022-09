Alvaro Soler et Nico Santos s’unissent sur “Candela”

Alvaro Soler fait appel à son compatriote Nico Santos pour prolonger l’été sur “Candela”, à découvrir sur aficia.

Alvaro Soler enchaîne les morceaux depuis la sortie des confinements successifs, comme un besoin de faire la fête et de s’évader. L’artiste germano-espagnol nous a déjà proposé le très bon “Magia”, extrait de son 3ème album sorti à l’été 2021. Ray Dalton l’a également appelé en renfort sur son morceau “Manila”. Malheureusement, ces titres n’ont pas connu le succès européen de ses premiers hits “Sofia” (plus de 800 millions de vues sur YouTube) et “El Mismo Sol”, en dehors de l’Allemagne, de l’Espagne et de L’Italie.

Nico Santos, quant à lui, est au sommet de sa carrière en Allemagne mais n’a toujours pas réussi à dépasser les frontières germanophones, bien qu’il chante en anglais. Doté d’une voix très facilement reconnaissable, il a un talent fou qui gagne à être dans toutes les oreilles. Il a déjà publié 2 albums et multiplié les singles cette année, le dernier étant le très addictif “Weekend Lover”.

Les deux artistes ont donc décidé d’unir leurs forces. C’est sans doute sur les plateaux de The Voice Of Germany que cette collaboration s’est concrétisé. Ils sont en effet tous les deux coachs du programme. Nico Santos a officié sur les saisons 10 et 11 (2020, 2021) de The Voice tandis que Alvaro Soler est chez les Kids depuis la saison 9 (2020, 2021).

Et c’est sur un morceau pétillant et bourré de soleil qu’ils s’éclatent. Le titre “Candela” est indéniablement inspiré de la musique cubaine et nous envoie directement au pays du rhum et des cigares. L’instrumentale est incroyablement festive et le clip nous oblige à prolonger l’été. Il alterne encore paysages paradisiaques et images issues de la composition du titre.

Découvrez “Candela” d’Alvaro Soler & Nico Santos :

Il s’agit du 1er single d’un best-of des plus grands titres d’Alvaro Soler à paraître très prochainement. Il entame également une tournée qui passera par Paris le 1er octobre au Bataclan.