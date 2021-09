Clip “Le chant des colombes” : Amel Bent retrouve la force de vivre

Nouveau clip pour Amel Bent afin d’assurer la promotion de son futur album, Vivante. Découvrez “Le chant des colombes” sur aficia.

“Jusqu’au bout” avec Imen Es, “1,2,3” en compagnie d’Hatik… Le retour d’Amel Bent se fait sous le signe du succès. Et son nouveau single semble rencontrer le même écho positif auprès du public.

En effet, afin d’assurer la promotion de son nouvel album, Vivante, qui sera disponible dans les bacs le 1er octobre prochain, Amel Bent mise maintenant sur le titre “Le chant des colombes”. Un titre qui fait dans l’efficacité, aussi bien au niveau vocal que dans la production et qui porte la signature de Camélia Jordana, Vitaa et Renaud Rebillaud.

Si le titre est entêtant, le clip qui l’accompagne maintenant devrait faire également son effet. Il laisse entrevoir une Amel Bent fragile et perdue qui trouve la force de se révéler et d’affronter ses peurs, de viser ses objectifs et d’avancer malgré les adversités. De quoi mettre l’eau à la bouche du public avant de pouvoir découvrir Vivante, un album riche de 13 titres et qui offrira, au passage, un duo en compagnie de Dadju.

Découvrez “Le chant des colombes”, le nouveau clip d’Amel Bent :