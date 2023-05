Anastacia célèbre des jours heureux dans “Best Days”

Après des années d’absence, Anastacia revient officiellement à la musique avec un nouveau single intitulé “Best Days”. C’est à découvrir sur aficia !

C’est en 2017 qu’Anastacia dévoilait Evolution, son septième et dernier disque studio en date. Un opus aux sonorités éclectiques emmené par le single dansant “Caught In The Middle” mais qui n’a pas rencontré le succès escompté. Et pour cause, l’exploitation du projet aura été très rapidement avortée puisqu’aucun autre titre n’aura été mis en avant. Mais après un retour chaleureux sur le devant de la scène en 2022 lors de la tournée mondiale I’m Outta Lockdown Tour, l’interprète de “Left Outside Alone” travaille actuellement à la réalisation de son huitième album !

Attendu dans les bacs le 22 septembre, ce nouveau projet baptisé Our Songs sera l’occasion pour Anastacia de mettre à l’honneur son attachement pour l’Allemagne. Véritable star reconnue dans ce pays européen, l’artiste adaptera effectivement en anglais des hits allemands des quatre dernières décennies, pour la plupart méconnus à l’international. Et c’est ainsi qu’elle dévoile “Best Days”, le premier single officiel adapté de “Tage wie diese” du groupe Die Toten Hosen.

La chaleur de Lisbonne

Avec “Best Days”, l’américaine confirme qu’elle n’a rien perdu de la profondeur et de la puissance caractérisant sa signature vocale depuis le début des années 1990. Elle pose ainsi sa voix sur un ensemble résolument pop et rock qui se révèle vibrant. Couplées à la batterie, les guitares électriques donnent le ton d’une chanson frénétique et positive. “Ce sont les meilleurs jours / Les meilleurs jours de nos vies / Ce sont les meilleurs jours / Et il n’y a pas de fin en vue” scande ainsi Anastacia sur un refrain salvateur.

Afin de donner du sens à cet état d’esprit optimiste, l’artiste a dévoilé une mise en images solaire réalisée dans les rues de Lisbonne. Au cours de cette déambulation urbaine, nous pouvons ressentir toute la chaleur de cette capitale créative, colorée et où il y fait bon vivre. Les différentes séquences de la vidéo évoquent les vies de différentes personnes qui se retrouvent, autour d’Anastacia, pour partager des moments de complicité en musique.

Visionnez “Best Days”, le nouveau clip d’Anastacia :