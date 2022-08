Anitta et Maluma sous le feu des projecteurs avec “El Que Espera”

Le duo le plus caliente de la scène musicale internationale se retrouve sur l’entêtant “El Que Espera” à découvrir sur aficia !

Tout sourit à la brésilienne Anitta dont la notoriété ne cesse de croître à travers le monde alors que ses rythmes pop latinos ont déjà fait succomber sa terre natale depuis plus de dix ans. Véritable modèle d’émancipation et de féminisme, l’artiste dévoilait Versions of Me en avril dernier, un cinquième opus studio notamment porté par le succès de l’hypnotique “Envolver”. Avec une chorégraphie sulfureuse popularisée sur le réseau social TikTok, le titre n’a pas tardé à cartonner sur les ondes en s’imposant à la 4ème position des titres les plus diffusés.

Prolifique, la chanteuse continue par ailleurs de dévoiler des nouvelles compositions estivales qui figureront à la tracklist de la réédition de son dernier opus en date. Mais avant de révéler le contenu définitif de ce projet et sa date de parution, la belle lève le voile sur “El Que Espera” qu’elle interprète aux côtés de Maluma !

Amants à l’écran

Coutumière des collaborations détonantes, Anitta a déjà travaillé à plusieurs reprises avec Maluma, comme sur le single “Sim Ou Não” en 2016 ou sur un remix de “Mala Mia” en 2019. Les deux artistes se retrouvent ainsi et signent un nouvel hymne gorgé de lumière. Sur une rythmique fiévreuse, le tandem entonne le jeu de séduction rythmant la relation entre deux êtres : “Comme ça, comme ça / Parce que celui qui attend obtient ce qu’il veut / Comme ça, comme ça / Parce qu’on est d’accord que tout peut arriver / Aujourd’hui pour toi, plus tard pour moi”.

Dans le clip dévoilé, Anitta et Maluma revêtent les rôles d’acteurs d’un film romantique tourné dans un cadre idyllique avec la mer en toile de fond. Complice et partageant des éclats de rire lors des plans hors champ, le duo joue une passion dévorante à l’écran, dans l’intimité d’un couple qui, tantôt se déchire, tantôt s’aime éperdument.

