Aöme ne veut plus entendre parler d’“Ex”

Après une pause salvatrice, Aöme opère sa mue avec le titre “Ex”, première page d’une nouvelle aventure à découvrir sur aficia !

Aöme résulte d’une harmonie parfaite entre Léana, Jade et Lynn, trois sœurs originaires de Toulouse et passionnées de musique depuis l’enfance. Autodidacte, la sororie a d’abord fait sensation en réinterprétant des chansons populaires à l’instar de “Shape Of You” d’Ed Sheeran, “Thunder” d’Imagine Dragons ou encore “The Greatest” de Sia. Des covers qui cumulent, à ce jour, quelques millions de visionnages sur la plateforme Youtube.

Forte de cette première expérience couronnée d’une nouvelle visibilité, Aöme dévoilait ainsi “Mille couronnes” en 2018, une première composition originale d’une grande fraicheur et porteuse d’un message d’espoir. Un pari gagnant tant le titre a pu bénéficier d’une belle mise en avant sur les ondes nationales. Les sœurs publiaient alors un EP du même acabit deux années plus tard, avant d’effectuer une pause annonciatrice d’un nouveau départ.

Une direction artistique plus mature

Durant les deux dernières années, les trois sœurs ont travaillé leur image, s’attelant notamment à l’identification d’une nouvelle direction artistique en phase avec leur statut de jeunes femmes. Un renouveau qui se concrétise également par une signature sur le label indépendant le label indépendant Lowwood (Jok’Air, Janie, Michel et Madame Monsieur…). Le trio opère son come-back avec “Ex”, un nouveau single teinté d’influences urbaines et RnB. Exit la pop lumineuse donc.

Désormais, Aöme compte s’investir davantage dans le processus de création de ses propres chansons. C’est bien le cas sur “Ex”, co-écrit par les trois sœurs qui misent indéniablement sur un phrasé moderne et un choix des mots plus mature. Sur cette piste qui s’inscrit dans l’ère du temps mais qui se révèle plutôt générique, Aöme fait la part belle aux émois amoureux, jalousant quelque peu la place, trop importante, occupée par une ex toxique.

Visionnez “Ex”, le nouveau clip d’Aöme :