Apple Music donne de la voix et casse les prix !

Apple vient d’annoncer une très bonne nouvelle pour les mélomanes. Un nouvel abonnement pour Apple Music à moitié prix. aficia fait le point.

Le streaming à largement pris du poid dans l’industrie musicale face aux traditionnels CDs, même si le vinyle se taille une belle place depuis quelques années avec un retour en force des platine dans nos salons.

En France, on parle très souvent de Deezer et de Spotify, mais il ne faut pourtant pas oublier l’un des petits derniers : Apple Music. En effet, le service de streaming de la marque à la pomme fait preuve d’audace, propose du contenu rédactionnel de grande qualité et possède une solide expérience dans le domaine de la musique. Mieux encore ? Sa force de frappe possible avec son écosystème basé sur l’iPhone.

Apple Music pour moins de 5 Euros !

Les technophiles attendaient avec impatience la conférence d’automne d’Apple. Mais chez nous c’est une autre annonce qui a retenu notre attention. Celle d’un nouvel abonnement pour Apple Music, un abonnement à prix cassé pour seulement 4.99 euros par mois. Difficile de trouver mieux, voir même impossible…

Cet abonnement c’est l’abonnement ‘Voice’ qui pourra être utilisé sur l’ensemble des appareils de la marque. Forcément, avec un prix aussi bas, des fonctions doivent disparaître. Impossible d’afficher les paroles des chansons, pas d’accès aux vidéos, pas de lossless et encore moins d’audio spatial.

Autre particularité de cet abonnement qui porte très bien son nom : tout doit être demandé par la voix via Siri… Qu’importe, le fait de pouvoir profiter des services d’Apple Music pour un prix aussi bas devrait séduire de nombreux consommateurs équipés d’appareils Apple. Un bon coup de marketing pour faire très largement gonfler le nombre d’abonnés au service.

Cet abonnement ‘Voice’ sera disponible dès cet automne dans 17 pays, dont la France. Pour y souscrire c’est une fois de plus la voix qui sera au coeur de l’expérience. En effet, il suffit de dire “Dis Siri, lance ma période d’essai Apple Music Voice” ou de passer directement par l’Apple Store.

90 millions de titres…

L’accès à Apple Music Voice ne sera pas pour autant un service au rabais. En effet, le client aura accès au catalogue de 90 millions de morceaux ainsi qu’à des dizaines de milliers de playlists dont des centaines de nouvelles playlists d’humeur et d’activité. Envie de vous relaxer, de faire du sport ? Il suffit de demander à Siri !

Il suffira de dire par exemple “Lance la playlist dîner entre amis”, “Joue quelque chose pour me détendre” ou “Joue plus de morceaux de ce style” pour profiter d’une expérience musicale vraiment personnalisée. Ces nouvelles playlists seront accessibles à tous les utilisateurs d’Apple Music, quelque soit leur abonnement.

À noter que les personnes abonnées pourront accéder à l’Offre Apple Music Voice sur l’ensemble de leurs appareils et fonctionnalités compatibles Siri, notamment le HomePod mini, les AirPods, CarPlay, l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, l’Apple TV et le Mac.