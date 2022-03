Aprile et Ehla voient “La lumière”

Deux années après la parution d’un EP moderne, Aprile précède l’arrivée de son premier opus avec “La lumière”, en duo avec Ehla. C’est en écoute sur aficia !

Stromae, Angèle, Selah Sue, la regrettée Maurane ou encore Pierre de Maere… Tous ont pour point commun d’être originaires du plat pays et d’exporter leur musique jusque dans nos oreilles. Incontestablement, la Belgique a du talent et Aprile en est une confirmation supplémentaire. De musicien autodidacte dans son adolescence à une reconnaissance nationale grâce au solaire “Cheap Chick” en 2015, l’artiste ne cesse de surprendre et de séduire par la suavité de son timbre vocal.

Après des débuts prometteurs, il levait donc le voile en 2020 sur l’EP Give Up Time mêlant pistes énergiques à une délicieuse combinaison aux influences pop et neo soul. Ainsi inspiré par la scène musicale anglo-saxonne, Aprile pourrait bien dévoiler une nouvelle facette de son registre à l’occasion de la sortie de son premier disque From Heaven. Ce dernier est attendu dans les bacs le 22 avril prochain et inclura 12 pistes dont 3 écrites dans la langue de Molière ! Ledit opus sera par ailleurs présenté sur scène lors d’une ‘Release Party Tour‘ qui passera dans la capitale.

Le partage d’ondes positives

Mais pour l’heure, Aprile nous envoûte avec son dernier titre “La lumière” bénéficiant d’une rythmique entraînante. Il s’associe à la chanteuse Ehla le temps d’un duo qui résonne comme une évidence, se révélant de surcroît aérien et d’une grande fraîcheur. En effet, l’univers pop électro des deux acolytes se complètent brillamment sur cette piste résolument positive et calibrée pour les ondes. Aussi, les interprétations des deux artistes sont empreintes d’une tendresse bienvenue.

Enfin, le texte concocté par Aprile lors du premier confinement permet à “La lumière” de véhiculer un message d’espoir. Alors que l’humanité penche, ébranlée par des crises, Aprile et Ehla scandent la complicité d’un couple qui se soutient et traverse les moments difficiles : “Et tu portes portes cet espoir sur le dos / Et je plonge plonge , je me noie s’il le faut / Accroche toi, faut pas céder / Le monde il est dépassé”.

Découvrez “La lumière”, le nouveau single d’Aprile :