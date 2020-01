L’édition 2020 du Festival Art Rock continue de faire monter la pression avec 9 nouveaux artistes à l’affiche. C’est à découvrir sur aficia.

Souvenez-vous, l’année dernière le Festival Art Rock avait un côté Animal[s] et avait fait de Saint-Brieuc (Bretagne, Côtes d’Armor) une ville rythmée par une douce folie musicale durant trois jours.

Au programme de cette édition 2019 : 78.00 festivaliers malgré une météo catastrophique. 70 spectacles, expositions et concerts avec, notamment, la présence de Primal Scream, The Good, The Bad & The Queen, Angèle, Kerry James, Lomepal, Camélia Jordana, Suzane, Voyou, Johan Papaconstantino…

Art Rock 2020 !

Rendez-vous cette année les 29, 30 et 31 mai afin de vivre à nouveau trois jours de festivités. Un rendez-vous que le Festival Art Rock a déjà mis en avant avec un avant goût de sa programmation. En effet, le 12 décembre, l’association avait le plaisir de nous confirmer la présence d’IAM, Izïa, Philippe Katerine (nommé aux Victoires de la Musique), Etienne de Crécy et Tinariwen. Alléchant, mais pas suffisant !

En ce début d’année, Art Rock en offre une nouvelle dose et complète sa programmation avec 9 nouveaux noms. Et il y a du bon… Ainsi, nous avons la confirmation de la présence de Morcheeba sur la journée du vendredi. Le trip hop de la formation devrait rapidement donner la fièvre au public. Idem pour Glauque qui s’invitera sur la scène B du festival avec une musique urbaine percutante et brute. Dans un autre style, le public aura le loisir de découvrir Mauvais Oeil et sa pop orientale. Pour cela, direction le Forum.

Caballero & JeanJass, Yseult, Skip The Use…

Déjà alléchant ? Et bien sachez que ce n’est que le début. Le samedi, vous allez avoir droit à la folie de Caballero & JeanJass, un hip-hop frénétique et contagieux qui risque d’agiter la foule. Sur la Scène B c’est Yseult qui risque de faire sensation et d’envoûter le public, elle qui a fait chavirer bien des coeur avec son retour en 2019. Côté rock nous aurons également notre dose avec la présence de MNNQNS.

Le dimanche sera tout aussi bon avec Lujipeka membre du collectif Columbine que les adeptes de musiques urbaines connaissent déjà. Mat Bastard fera également son retour au Festival Art Rock mais cette fois avec Skip The Use afin de faire résonner les sons de l’album Past & Future. Enfin, la pop disco de Murman Tzuladze sera également de la partie.

Billetterie…

La billetterie pour l’édition 2020 du Festival Art Rock est déjà ouverte. Vous avez le choix entre le Pass à la journée (38€) et le Pass 3 Jours (74€).

À noter que le Festival doit annoncer très prochainement d’autres noms pour garnir cette première annonce. Et si le Festival reste fidèle à lui-même, nous devrions avoir de belles surprises.