Clip “Hello” : Arthur Ely sublime une vie dénuée de tout intérêt

Avec son nouveau clip “Hello”, l’artiste français Arthur Ely attise une nouvelle fois notre curiosité musicale. C’est à savourer avec aficia.

Arthur Ely, c’est l’histoire d’un type à la gueule d’ange plongé dans l’intrépide monde des jeunes adultes. Un monde où jaillit une effusion de doutes, d’interrogations et où s’immisce parfois un désenchantement bien trop précoce.

À 26 ans, le jeune chanteur originaire de Strasbourg est l’auteur de deux projets : EP STANDARD et En 3 lettres. On y retrouvera des titres extrêmement bien construits, à l’instar de “A raison ou à tord”, “Le dernier homme” ou encore “Libre”.

Le vide de l’ordinaire

Oscillant entre le rap et la chanson française, Arthur Ely met au service sa voix et la justesse de ses mots pour capter l’attention. Son nouveau clip “Hello” ne déroge pas à la règle et nous transporte dès les premières notes.

Guitare à la main, posture fixée au milieu de la foule et visage fermé, l’artiste nous dépeint le portrait d’un homme ordinaire, prisonnier d’actes banals exemptés de toute passion. Une vision chantée avec douceur et poésie.

Découvrez “Hello”, le clip d’Arthur Ely :