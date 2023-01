Arthur Ely chante la routine avec “La Plupart du Temps”

Avant de dévoiler son futur EP le 16 février, Arthur Ely nous fait vibrer de plaisir avec “La Plupart du Temps”. C’est à écouter sur aficia.

Arthur Ely fait partie de cette nouvelle génération d’auteur-compositeur et producteur qui se questionne sur le monde qui l’entoure en pointant des sujets importants de sa génération. Une preuve que l’engagement envers soi et le monde ne s’arrête pas qu’aux frontières des actes mais se consolide et se diffuse plus facilement, à travers l’art.

Avec son nouveau titre, “La Plupart du Temps”, le jeune artiste décrit avec sa poésie la manière dont nous pouvons trouver du réconfort et de la sérénité dans la routine. Même si “la journée n’est pas parfaite” et qu’il nous arrive d’échouer, Arthur Ely nous incite à persister et à faire de notre mieux. Un message qui nous plaît pour la dynamique qu’elle apporte sur la scène musicale française!

Découvrez “La Plupart du Temps” d’Arthur Ely :