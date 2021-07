Découverte ! Asbjørn est un artiste Danois qui nous touche en plein cœur… Il s’expose ici avec “Remember My Name”, second volet de sa trilogie vidéo The Boyology Series.

Regard acerbe sur l’industrie musicale qui voulait que Asbjørn se “conforme à leur vision d’une pop star masculine”, “”Remember My Name” est une très belle carte de visite pour Boyology, son troisième album à venir…