Ascendant Vierge fait sa révolution avec “Petit soldat”

Prêt à prendre une nouvelle claque musicale ? Voici “Petit soldat” d’Ascendant Vierge, à découvrir sur aficia.

C’est complètement BARGE mais qu’est-ce qu’on aime ! On vous propose de mettre Mylène Farmer, le groupe allemand Scooter et Rita Mitsouko dans un milk-shake. On secoue un bon coup et cela donne Ascendant Vierge !

Un clip déjanté pour Ascendant Vierge !

Après avoir crée un certain engouement avec leur titre “Influenceur” extrait de l’EP Vierge, Paul et Mathilde reviennent avec “Petit soldat”. Musicalement, c’est encore très compliqué de définir un style car le duo se promène aussi bien dans la pop que la techno. Mais il y a également des connotations hardcore, lyrique, métal… bref, du grand n’importe quoi !

Mais la volonté de faire tourner nos têtes et taper des pieds est évidente. Mais pour cela il faut regarder le clip en même temps… Ça nous laisse le loisir de découvrir l’alliance offerte par le réalisateur Jamie Harley entre le style musical très pointu et les images d’archives et extraits de films qui habillent ce clip. En bref : Ascendant Vierge fait sa révolution dans un clip totalement déjanté et on salue l’audace !

Découvrez le clip “Petit soldat” de Ascendant Vierge :