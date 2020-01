Clip “Pictures” : Ásgeir se la joue Tarantino. Et c’est sublime !

Ásgeir propose un nouveau clip afin d’assurer la promotion de son futur opus. “Pictures” est à découvrir sur aficia.

Si vous n’avez eu l’occasion d’écouter Ásgeir il est toujours temps de vous faire du bien. C’est en 2014 que nous avions découvert cet artiste venu d’Islande. Avec des titres comme “King and Cross”, “Unbound” ou encore Stardust” il avait largement eu l’occasion de nous séduire.

Son premier album fut d’ailleurs un réel succès dans son pays natal, et sa popularité dépasse maintenant largement les frontière de l’Islande. Et la bonne nouvelle c’est que Ásgeir arrive avec un nouvel opus.

Ásgeir, tout simplement…

C’est en octobre dernier, avec “Youth” qu’Ásgeir avait l’occasion de faire son retour, et une fois de plus nous étions sous le charme. Ce titre avait la lourde charge d’annoncer Bury The Moon, second opus de l’artiste, qui sera dans les bacs le 7 février.

Aussi, après nous avoir séduit également avec “Lazy Giants”, Ásgeir offre aujourd’hui deux nouveautés. Le titre “Until Daybreak” disponible sur toutes les plateformes mais également le clip qui vient habiller “Pictures”. Avec la réalisation d’Einar Egilsson, le chanteur s’embarque dans un univers à la Tarantino tandis qu’il nous subjugue une fois de plus par sa voix, sa simplicité musicale. C’est beau, tout simplement.

Découvrez “Pictures”, le nouveau clip d’Ásgeir :