Aurel est de retour avec un titre fruité et amoureux : “Pomelo”

Aurel dévoile un nouveau titre “Pomelo”, qui raconte l’amour fidèle, comme un avant-goût de son prochain EP. C’est à découvrir sur aficia.

En 2019, le chanteur belge Aurel sortait son premier EP « Ah ouais ». Il est aujourd’hui de retour avec une chanson amoureuse. Dans ce son, Aurel questionne l’amour, celui qui dure. Il raconte : « Ça parle d’une relation longue. Je suis moi-même en couple depuis longtemps. J’avais besoin d’écrire là-dessus. Ecrire sur comment faire pour que le quotidien ne bouffe pas une relation. C’est clairement une chanson qui est destinée à ma compagne. »

Mélange de pop et de chanson française, ce titre autobiographique il l’a écrit il y a deux ans durant le confinement. « Il m’a fallu du temps pour trouver la prod, je voulais quelque chose de mélancolique. » Cette chanson est le prémice de son prochain EP. « Il est prêt. C’est la même couleur que le single, avec une patte particulière pour chacun des six titres. D’ailleurs, mon prochain single, sera lui plutôt plus acoustique. » Avant de se lancer en solo, Aurel a eu une vie musicale en groupe. « Le but premier du projet solo, c’est d’être le plus juste possible, le plus authentique. Avec ma langue maternelle, je me mets à nu, je ne me censure plus. »

Simon Vanrie pour la réalisation du clip

Pour illustrer ce titre, le chanteur s’est entouré de Simon Vanrie qui a réalisé le superbe « La tête pleine » de Oete. « Il m’a tout de suite proposé de réaliser ce clip. Quand je mets en image une chanson, j’ai besoin de déléguer. J’aime me rendre sur le tournage sans trop savoir ce qui m’attend. » Le résultat est poétique, une danse amoureuse s’opère sous nos yeux. Et la comédienne principale, n’est autre que la femme qui partage sa vie. Une vraie déclaration d’amour.

Découvrez le clip “Pomelo” d’Aurel dès maintenant :