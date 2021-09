Aurus invite à la liberté avec le clip de “Kuhu”

Aurus nous donne envie de liberté et de diversité. Il le fait avec le clip habillant “Kuhu” à découvrir sur aficia.

Rendez-vous le 24 septembre dans les bacs. C’est ce jour-là que Aurus nous livrera Chimera, un format qui sera riche de 11 pistes et qui risque d’exposer parfaitement le questionnement permanent de Bastien Picot sur notre monde moderne.

Pour en avoir la preuve, il suffit de découvrir “Kuhu” et le clip qui accompagne cette production. Véritable cri de liberté qui invite notre monde à plus de tolérance et à l’acceptation de la diversité, “Kuhu” semble abattre, les uns après les autres, les stéréotypes de l’uniformisation.

Dans l’illustration que l’on doit à Simon Pensivy, cela passe par l’exposition d’artiste gay, bi, trans, lesbiennes… mais aussi par des personnes qui n’entrent pas dans le cadre actuel de la beauté. Notre monde n’est pas uniforme, la normalité n’existe pas et la différence est notre force : Aurus a donc bien raison : ‘soyons fiers, libres et indomptables !‘.

Découvrez “Kuhu”, le nouveau clip d’Aurus :