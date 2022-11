Autobahn : cette mixtape à contre sens

Cette semaine le rappeur SCH était de retour avec la très attendue mixtape Autobahn. Quatorze titres, deux invités prestigieux et une D.A allemande bien sombre, tous les ingrédients étaient réunis pour un succès total. Pourtant, le projet divise et il y a de quoi. Une chronique signée aficia.

Avant toute chose, quelques rappels sur le projet en question. Autobahn ce sont ces portions d’autoroute en Allemagne où la vitesse n’est pas limitée. Automobile et Allemagne, deux thématiques courantes pour SCH qui en fait aujourd’hui un nouveau projet avec Autobahn. Côté titres sommes en présence deux quatorze créations pour 43 minutes, ainsi que de deux invités, Dinos et So La Lune. Une sortie de fin d’année idéale, une communication occulte autour de l’aura JVLIVS dont le S maitrise tous les rouages, sur le papiers tout semble bon. Mais qu’en est-il à l’oreille ? C’est ici que les incohérences pointent le bout de leur nez.

Autobahn : Marseille ou Napoli il faut choisir

Inutile de tourner autour du pot, à la manière d’un JVLIVS II, l’erreur phare d’Autobahn se cache dans son manque de cohérence et c’est d’autant plus flagrant dans cet opus. Il n’y a pas à chercher bien loin pour le comprendre, le titre éponyme de la mixtape résume tout.

L’intro glaçante d’efficacité qu’est “Magnum” côtoie sur le même disque le lunaire “Autobahn”.

La prod et la pose léchées de “Coeur de môme” fait face au dansant “Marginaux”.



Avant même parler de goûts vis à vis des morceaux, la question de la cohérence se pose. Tel “Mode Akimbo” dans JVLIVS II, on se demande ce que certains titres font là. Toute l’ambiance du projet se retrouve, par à-coups, climatisée à cause d’une prod collégiale ou d’une punchline molle.

Le S nous a habitué à l’excellence et elle s’y trouve dans Autobahn, mais seulement par éclaircies.

Mythe ou ambiance, il faut choisir.

Ces jeux d’influences, entre commerce et attentes artistiques sont formidablement abordés par le Youtubeur TPZ dans cette vidéo.

A7 : un héritage peut-être trop lourd ?

Mixtape de diamant. Que dire de plus. C’est la première de l’histoire du rap français. Un palier franchit par SCH il y a un an jour pour jour avec A7. Mixtape à l’aura légendaire, avant même de naitre, Autobahn avait la pression de sa prédécesseur sur les épaules. Pression d’autant plus grandissante, que la communication du projet s’est faite autour de cet héritage. La promesse d’un « A7 2.0 », une évolution artistique évidente avec le passage des deux JVLIVS entre temps, la hype était à son paroxysme. Pour parfaire le tout, le premier titre dévoilé “LIF” respectait plus que correctement l’aura annoncée. C’était bien simple, depuis l’annonce de sa création, Autobahn n’avait tout simplement pas droit à l’erreur.

Ptn l'album de SCH y'a des bons trucs mais aucune fulgurance, aucun son voué au classique. Aucune identité, aucun mordant, les prods sont bcp moins bonnes. Franchement c'est une giga déception. Ça continuera de stremer A7 à la place. — Skydweller (@theogiorgio) November 17, 2022 autobahn ptn je pardonnerais jamais a Jul d'avoir crée ce SCH bande organisée la on en a marre — ‏ً (@Shxnks92) November 17, 2022

Les puristes de Sch on en peut plus mdrrrrr

Vous aimerez plus rien vous vous êtes mis dans la tête que vous n'aimerez plus quoi qu'il fasse de toute façon

Laissez nous stream tranquille — AXEL (@AxelBrrg) November 17, 2022 Ptn mais SCH on t’aime c pour ça qu’on est durs avec toi — ACTU | BB Jacques / NBOW 2.12 🌊 (@bbjacquesactu) November 17, 2022

C’est d’ailleurs en cela que la chute a été d’autant plus rude pour les fans de 2015. Ce mélange des styles à tout simplement perdu tous les publics que le S a réussi à réunir depuis temps d’années. Vous l’aviez découvert sur A 7 ? “Autobahn” et “Transmission Automatique” ne vont clairement pas passer. À l’inverse, si c’est la célèbre gâtée qui vous emmène, “83k” et “Magnum” vont assurément vous éloigner du projet.

SCH : une évolution qui reste intéressante

Pour autant, cela serait mentir que de dire qu’Autobahn est un échec. D’un point de vue commercial tout d’abord, on parle de SCH, donc les chiffres suivent. Le projet a cumulé 4 millions d’écoutes Spotify en à peine 24h. Visiblement, aimé ou non, SCH continue d’intriguer et nombreux sont les auditeurs à tenter l’expérience.

Première bonne conclusion à en tirer donc, la fanbase, aussi diversifiée qu’elle soit en termes d’attentes, reste solide. Une base stable sur laquelle le marseillais peut donc compter pour continuer de construire son univers et c’est tout ce qu’on lui souhaite.