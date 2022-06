Avril Lavigne dévoile une édition spéciale pour les 20 ans de son album ‘Let Go’ !

On s’en souvient comme si c’était hier et pourtant l’album Let Go d’Avril Lavigne a déjà 20 ans ! Pour l’occasion, aficia te parle de sa nouvelle réédition…

Le 4 juin 2002, Avril Lavigne dévoile son opus Let Go dont on se souvient des titres “Complicated” et “Sk8er Boi”. Un album récompensé de multiples fois et dont l’impact dans la carrière de l’artiste a été monumental. Comme le précise le communiqué de presse, le projet a été “Certifié 7 fois platine aux États-Unis, disque de diamant au Canada (+ de 1M d’exemplaires vendus) et disque de Platine en France (450 000 albums vendus) , Let Go s’impose comme l’un des albums pop punk les plus influents du début du 21e siècle (meilleure vente d’ album par un artiste canadien)”. Avril Lavigne incarnait l’image de cette artiste pop-punk majeure, se révélant comme une icône pour la jeune génération.

Let Go s’offre 6 titres bonus, dont 4 inédits

Le 3 juin 2022, Let Go souffle ses 20 belles années. Un événement qui ne devait pas être manqué ! Pour l’occasion Arista Records et Legacy Recordings (la division catalogue de Sony Music Entertainment ) ont mit les petits plats dans les grands en offrant aux fans une réédition. Avec 6 bonus dont 4 inédits (dont « Breakaway » titre au top des charts en 2004 qu’Avril avait confié à la chanteuse Kelly Clarkson), le temps semble se rallonger et les souvenirs reviennent durant 1h10. Au total ce sont 19 titres pour retrouver une pop-funk décoiffante et se reconnecter avec son âme d’adolescent !