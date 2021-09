Ayra Starr dévoile le clip de “Bloody Samaritan”

Ayra Starr assure la promotion de son album avec un clip qui ne laisse pas indifférent. Découvrez “Bloody Samaritan” avec aficia.

C’est le 6 août dernier que nous avons eu l’occasion de pouvoir écouter 19 & Dangerous, l’album de Ayra Starr. Un format riche de 11 pistes qui invite au passage des artistes comme Ckay et Fousheé pour des featuring délicieux.

Sur cet opus, on retrouve également le titre “Bloody Samaritan”. Piste au rythme qui ne laisse pas de marbre, largement porté par les percussions et les cuivres. Un titre que Ayra Starr décide de mettre en avant à travers un clip réussi afin de mettre en exergue ses propos.

“Bloody Samaritan” se veut être un rappel à “la vie qui nous encourage à protéger notre paix et toujours nous surpasser”. Le clip porte la signature d’Ayra Starr en personne qui fait ainsi ses début dans la réalisation visuelle déclarant au passage que “c’est magnifique de voir éclore les idées que j’ai eues pour une chanson” et qu’elle “espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder que j’en ai eu à la concevoir, la réaliser et la tourner”.

