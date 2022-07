Barbara Pravi fait le bilan d’une année riche de “365” jours !

Bonne nouvelle ! Après un an sans nouveauté, Barbara Pravi brise de silence avec sa nouvelle chanson baptisée “365” à écouter sur aficia.

Cela fait un an que Barbara Pravi n’a pas dévoilé de nouvelles chansons. Et si nous avons encore tous en tête sa chanson “Voilà” qui a décroché une deuxième place au Concours de l’Eurovision (2021), l’artiste est passé à la suite en publiant un deuxième album baptisé On n’enferme pas les oiseaux la même année.

Barbara Pravi remercie ses fans

Malgré une tournée qui se déroule à guichet fermé, Barbara Pravi prend le temps de penser à son prochain disque. “365” pourrait faire partie des pistes renfermées : “Celle ci je l’ai écrite à vous, pour vous, c’est mon bilan de cette année passée à votre rencontre. C’est pour vous dire merci, pour vous dire à bientôt avant le prochain album” s’exclame-t-elle via les réseaux sociaux. “Que tous les 365 jours qui s’empileront dans mon existence me conduisent à vous voir, vous chanter la vie, la musique et l’amour et nous aimer encore !” ajoute l’artiste.

Une chanson pop, virevoltante remplie de positivité qui annonce que du bon pour la suite !

Découvrez “365”, la nouvelle chanson de Barbara Pravi :