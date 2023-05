Barbara Rivage chante “Au bord du lac” pour son nouveau single

Le duo rennais composé de Roxane et Vivien dévoile son deuxième single “Au bord du lac”. Un titre qui sera présent sur leur premier album qui devrait paraître à l’automne prochain. aficia a décrypté pour vous ce titre ainsi que le clip qui l’accompagne.

Après un premier EP Éternité lancé en juin 2022, un premier single “Visage triste” en février 2023, Barbara Rivage continue sur sa lancée en sortant son dernier single le 19 mai. Le tandem aux influences pop, parfois rock et électro n’ont qu’une seule chose en tête : conserver leurs rêves intacts et goûter intensément à la vie. Le clip réalisé, tourné et monté par Barbara Rivage est entièrement constitué de nuances de gris. La vidéo est un jeu entre ombres et lumières. On voit successivement Roxane, fixe, chanter de profil puis faire quelques mouvements de danse. Vivien s’invite dans le clip au moment des chœurs.

La voix sombre et intense de Roxanne est accompagnée des chœurs de Vivien au moment du refrain. Les sonorités électroniques et les légères percussions composent “Au bord du lac”. Ce nouveau single dévoile une facette plus lumineuse du futur album. Ce titre est un rendez-vous réconfortant dans nos souvenirs d’enfance. Toutefois, ces souvenirs semblent aujourd’hui nous échapper et deviennent lointain. Le refrain entêtant et accrocheur permet à chacun d’entre nous de se replonger dans nos souvenirs les plus éloignés. Barbara Rivage nous apprend à regarder notre passé avec humilité tout en sachant qu’il est impossible de tout recommencer. Ainsi, il faudrait se concentrer sur le présent et le futur, sans se retourner sur le passé.

Le lac est un endroit particulier pour moi, il m’évoque un tas de choses tout aussi romantiques que dramatiques et il est le décor de beaucoup de références cinématographiques et littéraires que j’adore – Roxane

