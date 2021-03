Après plusieurs semaines d’absence, des teaser alléchants, le collectif Begin House signe son retour avec le single « Zenith”. C’est à découvrir sur aficia !

Un titre énergique où deux styles se font face, un morceau soigné et finement écrit, le groupe Begin House, n’a pas raté son retour avec « Zenith”.

En effet, si c’est dans le calme et le spleen que se dessine la première minute du morceau, c’est un banger acide qui arpente le reste du titre. Le chant s’oppose au cris, les fleurs affrontent le béton. Une dualité superbement représentée, qui confirme la direction artistique débrouillarde et décalée du groupe.

Coté lyrics, on aborde la créativité et ses pressions, le besoin de réussir et la détestation de l’arrogance. Les flows s’enchainent avec fluidité, la bonne ambiance et la spontanéité sont au rendez-vous. Une nouvelle fois, le contenu est attractif par un second degrés assumé, qui n’empêche pas le son d’être travaillé, bien au contraire. Double M est à la prod, et nous propose une musicalité elle aussi changeante. Oreilles et yeux sont alignés, la technique s’amuse à épouser l’originalité.

“Zenith” est un titre insolite, fait maison, qui pousse à son maximum toutes les qualités du collectif. Ici, selfmade, aisance, technique et malice ont prit place, la pâte « Begin » devient reconnaissable. Après ce single réussi, on ne peut donc qu’espérer un projet qui viendrait confirmer l’ascension. Mais une chose est sûre, aficia aura prévenu, Begin House est à suivre, le sud est sur la carte…

Découvrez “Zenith”, le nouveau clip de BEGIN HOUSE :