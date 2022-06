Benjamin Biolay chante l’amour amer avec “Rends l’amour !”

Après une tournée jouée à guichets fermés, Benjamin Biolay est déjà de retour avec “Rends l’amour”, un nouveau single en écoute sur aficia !

En 2020, Benjamin Biolay levait le voile sur Grand Prix, un disque auréolé de succès et notamment porté par le tube “Comment est ta peine ?”. Avec plus de 150 000 copies écoulées, cet opus a également permis à son auteur de décrocher les Victoires de la musique de l’artiste masculin de l’année et de l’album de l’année. Achevant actuellement sa tournée, l’artiste ne se laisse aucun répit puisqu’il annonce déjà son retour en musique.

Afin de célébrer plus de deux décennies d’une belle carrière, Benjamin Biolay livrera son dixième effort le 9 septembre prochain. Baptisé Saint-Clair, en référence à la ville de Sète, chère à l’artiste, ce nouveau projet renfermera 17 compositions originales dont un duo enregistré avec Clara Luciani. De sa plume poétique et ciselée, l’artiste chantera ses convictions, interrogeant les idéologies.

Une orchestration envoûtante

Mais en prélude à la parution de Saint-Clair, Benjamin Biolay dévoile “Rends l’amour !”, un premier extrait qui devrait aisément s’imposer comme l’un des succès de cette période estivale. Fort de son phrasé inimitable, l’artiste conte, non sans une pointe d’ironie, les états d’âme au cœur d’une relation amoureuse. Comme à l’accoutumée, le chanteur joue avec les mots, inspiré cette fois-ci par la célèbre formule “Rends l’argent” qui fait mouche en politique. Et dans cette même logique, nous comprendrons donc qu’il n’est pas aussi évident de tirer un trait sur l’amour.

Outre les paroles percutantes, le titre puise son intérêt dans une mélodie accrocheuse, délicieusement ponctuée d’arrangements harmonieux. La voix suave de Benjamin Biolay s’accommode à merveille à l’atmosphère rétro de la piste. Par ailleurs, l’artiste s’illustre dans un clip tourné dans le secteur du port commercial de Sète, offrant ainsi une belle vue sur le Mont Saint-Clair. Tout au long de la vidéo, jouteurs, militaires, pêcheurs gitanes, bikers religieux, pompiers et la madone déambulent aux côtés du chanteur.

Visionnez “Rends l’amour”, le nouveau clip de Benjamin Biolay :