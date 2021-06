Benjamin Cotto nous plonge dans “Le Grand Bleu”

Artiste de la scène française, Benjamin Cotto dévoile avant l’été “Le Grand Bleu”, un premier titre pour flâner et découvrir son univers grandiose. C’est à voir et écouter sur aficia.

Benjamin Cotto, c’est la moitié masculine du groupe Lilly Wood and The Prick mais pas que… c’est aussi un artiste à part entière qui à des histoires à raconter. Et c’est par la chanson qu’il semble le mieux s’exprimer.

Il dévoile en ce début juin “Le Grand Bleu”. Un premier titre pour nager au milieu de son univers et découvrir une sensibilité hors pair. Pour illustrer ce titre, Benjamin Cotto voit les choses en grand et compte marquer les esprits. Il opte pour débuter son premier projet solo pour un court métrage de huit minutes !

On plonge avec Benjamin Cotto

Des images cinématographiques pour donner du contexte au titre. Le mariage cinéma et musique est passionnant, saisissant. Il y a ici, avec Benjamin Cotto, une volonté de raconter une histoire pour donner un sens aux mots de la chanson. De doux regards, des discours d’amours et d’amants et une mélodie aussi sensuelle que flamboyante.

Avec la mise en image de “Le Grand Bleu”, on découvre le personnage de Benjamin Cotto, aussi à l’aise dans l’acting que dans la chanson. Avec sa voix chaude et grave, le chanteur nous rappelle celle de Benjamin Biolay. Pourtant, Benjamin Cotto n’a rien à lui envier… À noter que l’artiste sera dans l’actualité au mois d’octobre prochain. En effet, Benjamin Cotto sera alors dans les bacs avec Bleu, son premier EP. Un rendez-vous à ne pas manquer, une plongée abyssale qui devrait vous faire du bien…

Découvrez “Le Grand Bleu” de Benjamin Cotto :