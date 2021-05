Bergmann joue de son charme avec “Love Potion”

Après “Pity Party” sortie en mars dernier, Bergmann nous dévoile désormais “Love Potion”. C’est à découvrir sur aficia.

Avant de dévoiler son album No Curfew le 7 mai, Bergmann nous fait rentrer un peu plus dans son univers en proposant de découvrir un nouveau titre : “Love Potion”.

Réalisé par ses soins, le clip qui habille la chanson nous montre que la chanteuse est aussi une excellente actrice. Le storytelling est prenant et bien ficelé. Les images sont modernes et vintages à la fois et se marient à merveille avec le personnage de Bergmann qui s’expose telle une déesse de l’amour.

Quant au titre, Bergmann nous emmène dans un registre sensuel, où le rythme nous emmènerait bien au milieu de la piste de danse. Avec sa voix, elle est elle-même une vraie potion pour adoucir les peines de cœur. Quoi qu’il en soit, de notre côté, on prendrait bien une dose de love potion ! Pas vous ?

Découvrez “Love Potion” de Bergmann :