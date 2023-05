Le coup d’envoi de la nouvelle tournée mondiale de la chanteuse américaine Beyoncé a été lancé ! Après un premier show exceptionnel à Stockholm, Queen B va se produire à Paris au Stade de France, le 26 mai.

Le 10 mai 2023 a marqué le début du Renaissance World Tour de Beyoncé. La diva n’avait pas fait de tournée en solo depuis plus de six ans. Pour son retour, la chanteuse a choisi la capitale de la Suède pour son premier concert. 60 000 spectateurs venus du monde entier étaient au rendez-vous. Queen B en a mis plein la vue à ses fans et a vu les choses en grand. Au programme, décors futuristes et grandioses, effets spectaculaires, armée de danseurs, tenues nombreuses et argentées, un véritable show XXL !

©GUAP

La chanteuse de 41 ans a proposé un véritable spectacle. En alternance sur un faux cheval pailleté au-dessus de la foule, vêtue de costumes créés par des créateurs, Beyoncé a produit une performance de plus de 3 heures. La star a repris l’ensemble des titres de son album Renaissance. Récompensée de 4 Emmy Awards pour son dernier opus, la reine de la pop n’a pas déçue son public avec ses performances vocales toujours aussi spectaculaires.

2 dates annoncées dans l’Hexagone

Pour ses différents concerts, Queen B a découpé son spectacle en 7 actes, retraçant ses morceaux mondialement connus comme “Crazy In Love” et ses derniers titres. La chanteuse arpentera dans un premier temps le stade de France à Paris le 26 mai prochain. Une seule date prévue à la capitale pour le plus grand désespoir de ses fans français. Beyoncé ira ensuite dans le sud de la France, à l’Orange Vélodrome de Marseille, le 11 juin. Les français attendaient avec impatience sa venue en France. En effet, 15 minutes après le début des ventes, les 2 dates annoncées dans l’Hexagone ont affichées complet !

Retrouvez le dernier album de Beyoncé Renaissance :