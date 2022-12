Clip “New Era” : quand la pop de Black Lilys devient captivante

Vous n’allez pas être déçu ! Les Black Lilys sont de retour avec le clip de “New Era”, extrait de leur nouvel album éponyme d’ailleurs. C’est à découvrir sur aficia.

Black Lilys fait partie de nos coups de cœur de cette fin d’année. Frères et sœurs dans la vie, Pauline et Robin partagent une pop intemporelle, à la croisée d’une pop exploratrice, puissante avec de fortes influences électro et folk. On ne dirait pas que ça vient tout droit de France.

Une nouvelle ère s’ouvre…

Et pour cause, ce nouvel album baptisé New Era, a été conçu entre l’Ecosse, les Alpes Françaises et la Norvège. D’ailleurs, on peut retrouver aux crédits Odd Martin, connu pour avoir travaillé avec les deux popstars norvégiennes Aurora et Sigrid. En fermant les yeux, on pourrait s’imaginer également Florence and The Machine dans cet univers.

Dans ce clip aussi soigné qu’esthétique tourné en pleine nature, Black Lilys nous hypnotise de par sa synchronisation des mouvements et cette rythmique sauvage.

Découvrez le clip “New Era” de Black Lilys :