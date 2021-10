Alors que la période automnale est bien entamée, blond décide de nous replonger dans la lumière de l’été avec “Été brûlant”. C’est à découvrir sur aficia.

C’est en mars dernier que blond dévoile son premier single, “Les bonnes manières”, un titre que l’on retrouve sur la compilation Le Perchoir Volume 2. Rapidement, le morceau conçu en seulement une journée au studio Saint Germain rencontre un beau succès et cumule dorénavant plus de 370.000 streams sur Spotify.

Désormais, blond continue de nous inviter dans son univers envoutant et solaire avec “Été brulant”. Pendant près de 3 minutes, le chanteur nous plonge dans une bulle de douceur et nous raconte un amour aussi passionnel que tendre. Sur ce morceau réalisé avec Stan Neff (avec qui il avait d’ailleurs collaboré pour son premier titre), blond est rejoint par Sandra Nicolle qui ajoute son propre récit à la chanson.

Et pour encore plus de soleil, blond offre les images qui illustrent son nouveau morceau : sans surprise, c’est une belle dose d’évasion que l’artiste nous a réservé avec ce clip réalisé par Lucie Fièvre… À noter que l’artiste sera en concert au Pop up du Label le 21 octobre prochain !

Découvrez “Été brûlant”, le nouveau clip de blond :