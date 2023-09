Blowsom enchante l’amour sur “San Francisco (Baby!)”

Artiste autodidacte à suivre de près, Blowsom annonce son premier album avec le très pop “San Francisco (Baby!)” à découvrir sur aficia.

L’année 2024 pourrait bien être celle de Blowsom qui explore les nuances et sonorités depuis maintenant sept ans. Mais depuis ses débuts, le jeune artiste a affiné sa direction artistique, créant son propre label afin de poursuivre sa quête de liberté. Sur ses deux EP autoproduits 1901 – Part I et 1901 – Part II, respectivement dévoilés en 2021 et 2022, il était parvenu à surprendre en exposant sans détour et de manière touchante ses interrogations sentimentales.

Après avoir proposé plusieurs EP, Blowsom présentera enfin son premier album en début d’année prochaine. Intitulé OK ROMANCE! et dans la continuité de ses dernières productions, ce long format déroulera alors les étapes de reconstruction après une douloureuse rupture avec une prénommée Nancy. Mais en prélude à cette parution, il dévoile ce qui semble être la piste d’introduction du projet : le solaire et dansant “San Francisco (Baby!)”.

Les débuts de relation sublimés

Avec “San Francisco (Baby!), le chanteur prolonge incontestablement la période estivale tant ce nouveau single fleure bon la légèreté des beaux jours. Il mise ainsi sur une mélodie pop fédératrice et entraînante à souhait pour conter les réjouissances et idéalisations associées aux débuts des relations amoureuses. Il est donc question d’évasion aux côtés de l’être aimé dans cette composition aérienne accompagné d’une mise en images réussie. Non dénué de touches humoristiques, le clip nous invite à suivre l’exultation énergique de Blowsom.

Visionnez “San Francisco (Baby!)”, le nouveau clip de Blowsom :