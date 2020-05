Bon Air nous met une claque avec “L’ordre des choses est chamboulé”

Bon Air dévoile son nouveau morceau, et quel morceau… “L’ordre des choses est chamboulé” est à découvrir sur aficia.

De temps en temps, prendre de bonnes claques ça fait du bien. Évidemment, on parle de claque musicale ! Le duo Bon Air, découvert en 2017 avec son titre “Ilys”, a bien grandi et a dévoilé en février dernier son premier album baptisé Sauvage, dont un single remplit de positivité et de liberté sert de locomotive à la suite.

Mettre la peur de côté

En couple dans la vie comme sur scène, Gaëtane Abrial et Guillaume Farré ont, comme tout le monde, dû stopper tous leurs projets face à la pandémie du COVID-19. En ressort une toute nouvelle chanson, “L’ordre des choses est chamboulé”. Elle porte bien son nom, puisqu’elle a été écrit durant cette période particulière, depuis la côte Basque.

Dès les premières notes, l’arrangement de Talisco, ce chant presque slamé et cette batterie, nous hérissent les poils. Cette chanson déborde d’émotions vives, une émotion palpable. C’est brut et poétique à la fois. On comprend l’urgence et la situation dans laquelle nous sommes. Le temps d’un instant, la Terre s’arrête de tourner et nous tournons en rond. Le temps d’un instant, on s’évade et on admire ce jeune garçon de 15 ans, Maël, qui nous transporte et nous libère avec sa danse et ses émotions. Chapeau l’artiste.

Découvrez le clip “L’ordre des choses est chamboulé” de Bon Air :