Double bonne nouvelle pour Bon Entendeur qui vient de dévoiler un nouveau single. Les prémices d’un nouvel album prévu pour juin. Toutes les infos sur aficia.

Bon Entendeur, c’est quoi ? Ce sont des dizaines et des dizaines de scènes en France et à l’étranger. Ce sont des mixtapes en invitant des personnalités iconiques (Dujardin, Belmondo…), puis l’album Aller Retour certifié Disque d’Or (50.000 équivalents ventes) grâce au single “Le temps est bon”.

Pas plus tard que l’année dernière, il y a également eu le beau projet Compilation 001 pour mettre en avant les talents issus de la French Touch. Et comme il nous l’avouait en interview : “Depuis le départ, on ne s’interdit rien tant que c’est dans la musique”, tout en nous annonçant déjà travailler sur deuxième album.

Dansons jusqu’à Minuit !

Et justement, le voilà dorénavant annoncé ! Ce futur opus s’appelle Minuit et débarquera chez les disquaires le 25 juin 2021. Dessus : deux faces. La Face A remettra au goût du jour des chansons cultes des années 70 et 80 avec la participation du virtuose Sofiane Pamart ou encore celle de MC Solaar.

Avec la Face B, plus festive, plus dansante aussi, on poussera les meubles pour se laisser porter par des sonorités fiévreuses et enivrantes. La promesse est la suivante : “La nuit devant soi, il est temps, que la fête commence !”. La nouvelle production de Bon Entendeur en est le parfait exemple, “L’amour dans les volubilis” de Marie-Paule Belle. Une pure bulle de bonheur !

Découvrez “L’amour dans les volubilis” de Bon Entendeur :