BRÖ annonce son nouvel EP avec “Jupe”

Un titre sensuel, un femme qui s’affirme… BRÖ annonce de bien belle manière la venue de son nouvel EP et c’est à découvrir avec aficia.

25 ans et déjà de quoi séduire un large public. En effet, BRÖ devrait facilement vous convaincre avec son univers atypique qui semble osciller entre plusieurs genres. Une plume qui fait son effet, un air de RnB, un amour du rap, un grain de soul-funk…

Avec un univers aussi riche il faut bien l’exposer de manière flamboyante. Et c’est bien ce que compte faire la jeune artiste au mois de juin avec la publication de Cassandre, un EP riche qui exposera parfaitement toutes les facettes d’une artiste qui se joue des codes avec malice.

Rappeuse, auteure, compositrice, BRÖ annonce la publication de son nouvel EP avec “Jupe” et son clip signé Jean-Charles Charavin. Le ton est largement donné pour la suite : BRÖ est sensuelle et parle sans langue de bois des plaisirs. BRÖ aime la beauté des femmes, de celles qui viennent hanter ses rêves. Piquant et moderne !

À noter dans vos agendas : BRÖ sera l’invitée de notre émission en direct ‘At Home’ le mercredi 23 juin afin d’évoquer avec nous son nouvel EP Cassandre, mais également afin de répondre à toutes vos questions en live !

Découvrez “Jupe”, le nouveau clip de BRÖ :