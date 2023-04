CAESARIA nous électrise avec leur nouveau clip “A.T.O.M” 

C’est à l’occasion de la sortie de leur Afterparty que le groupe CAESARIA nous présente le clip “A.T.O.M” et c’est à découvrir sur aficia.

Succinctement, CAESARIA est un groupe ayant vu le jour en 2013, composé de Théo Chaumard, Thomas Fariney et Louis Arcens. Ces quatre jeunes hommes mêlent rock et électro avec une synchronisation époustouflante. Après leur premier album All We Have Is Now sorti en 2022 où apparaît notamment le titre “Pointless”, ils reviennent pour nous présenter leur Afterparty où l’on retrouve les titres remixés de l’album sous forme électro en collaboration avec différents artistes.

C’est “A.T.O.M” que le groupe décide de mettre en images et qu’ils ont d’abord joué exclusivement en live. Un clip DIY (Do It Yourself) soit fait par soi-même, donne une dimension épileptique. Dans un noir complet, seul les membres du groupe avec leurs instruments sont à la lumière, mis en dimension par des effets d’images qui font ressortir un son électro avec justesse.

Un clip à découvrir pour danser, se défouler, en prendre plein les yeux et les oreilles.

Découvrez “A.T.O.M” de CAESARIA :