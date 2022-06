Calvin Harris et Dua Lipa se retrouvent sur l’estival “Potion”

Cinq ans après la parution de son dernier opus, Calvin Harris est de retour pour faire danser les foules. Découvrez son nouveau single “Potion” sur aficia !

Pour son grand retour, l’inimitable Calvin Harris s’associe à Dua Lipa, aux côtés de qui il avait déjà signé un tube en 2018. Cet été là, “One Kiss” était rapidement parvenu à imposer son style les ondes et aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui fredonnent le refrain scandé par la britannique sur des nappes musicales captivantes. Il aura d’ailleurs fallu moins d’une année pour que la piste soit certifiée single de diamant en France, représentant plus de 50 millions de streams payants.

Outre le succès commercial de la chanson, son retentissement avait indéniablement donné un coup d’accélérateur à la carrière de Dua Lipa, alors étoile montante de la pop grâce à son premier disque éponyme Dua Lipa, notamment mis en lumière par “New Rules” et “Blow Your Mind (Mwah)”. Les retrouvailles devraient donc être auréolées de succès !

Un hymne dansant à souhait

En 2017, Calvin Harris dévoilait Funk Wav Bounces Vol.1, un cinquième opus enrichi d’hymnes fédérateurs à l’instar de “Feels”, interprété en compagnie de Katy Perry, Pharrell Williams et Big Sean. Mais depuis la parution de ce disque et l’épisode “One Kiss”, l’artiste s’était fait plus discret, dévoilant certaines de ses productions d’une façon plus occasionnelle et confidentielle. L’heure est à la fête puisque le disc-jockey finalise actuellement Funk Wav Bounces Vol.2 qui devrait être présenté au public au cours de l’été.

En attendant, il mise sur son nouveau single “Potion”, avec une recette quelque peu différente de celle de 2018, puisqu’il convie également le rappeur Young Thug et son phrasé inimitable. Ensemble, les trois acolytes s’illustrent dans un registre groovy et résolument rétro, teinté des influences des années 80. L’envoûtement est total sur cette piste sensuelle et légère ponctuée par une ligne de basse efficace.

La température grimpe !

“Conversations de fin de soirée / Émotions électriques / Le tout saupoudré d’un peu de sexe / Et c’est une potion ” scande malicieusement Dua Lipa en référence à ces soirées où la magie opère entre deux êtres. Calvin Harris a également levé le voile sur le clip accompagnant la chanson. S’il ne fait qu’une rapide apparition à la fin de la vidéo, ses deux comparses sont quant à eux largement mis à l’honneur. Tous deux performent sur une île paradisiaque sur laquelle il règne une ambiance tamisée et sexy. En effet, le choix des couleurs, les jeux de lumière et les effets spéciaux apportent de la fantaisie à cette mise en images qualitative.

Visionnez “Potion”, le nouveau clip de Calvin Harris :