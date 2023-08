Calvin Harris et Sam Smith prennent de la vitesse dans “Desire”

Près de cinq années après le succès de leur première collaboration, Calvin Harris et Sam Smith remettent le couvert avec “Desire”. C’est à découvrir sur aficia !

Afin de comprendre le lien qui unit Calvin Harris et Sam Smith, un petit retour dans le temps s’impose. C’est en 2018 que le Disc-jockey écossais invite l’artiste britannique sur l’imparable “Promises”, une pépite électro dansante qui a fait ses preuves dans les charts et qui cumule à ce jour plus d’un milliard d’écoutes sur les plateformes de streaming. Une alliance alors imparable entre les talents de production du DJ et la voix de velours de Sam Smith. Cette année-là, par ailleurs, Calvin Harris rythme tout particulièrement les playlists, cartonnant également aux côtés de Dua Lipa sur “One Kiss”.

Le désir effréné

Cultivant un goût commun pour les productions électro calibrées pour les pistes de danse, Calvin Harris et Sam Smith se sont retrouvés une première fois en début d’année sur le pétillant “I’m Not Here to Make Friends” qui figure à la tracklist de Gloria, le dernier opus studio de Sam Smith. Les deux acolytes n’en ont pas fini de nous surprendre puisqu’ils misent désormais sur une nouvelle piste estivale intitulée “Desire”. De quoi faire monter la température !

Sur ce nouveau single, Calvin Harris ravive de délicieux souvenirs en puisant bien volontiers dans les sonorités et influences musicales des années 90. Il en résulte ainsi une composition diablement addictive, entre dance et transe, caractérisée par un beat répétitif entêtant. Teintée d’une douce mélancolie, la voix de Sam Smith sublime l’ensemble pour conter les cœurs palpitants et le désir brûlant entre deux êtres : “Reste avec moi pour toujours / Au moins pour la nuit / Même quand tu me quittes / Conduis-moi à la lumière”.

Visionnez “Desire”, le nouveau clip de Calvin Harris :