Casting 5 étoiles sur le dernier single “Stay With Me” de Calvin Harris qui invite du beau monde. Et vous êtes peut-être passés à côté !

Cet article arrive peut-être un peu en retard.. mais nous n’avions pas mesuré la puissance de cette collaboration XXL. Car oui, avec Calvin Harris, l’été va perdurer longtemps. L’Écossais a publié (un peu) dans l’anonymat son nouveau disque Funk Wav Bounces Vol. 2 au début du mois d’août. À l’intérieur, des morceaux emprunts de sonorités funk et disco des années 70’s. Ce n’est plus du tout le Calvin Harris du temps de “Feels So Close” ou “Summer”.

Sur le morceau “Stay With Me” qui sort du lot du reste de l’album, une belle brochette d’artistes, dont fait partie Pharrell Williams que l’on ne présente plus. Même chose pour Justin Timberlake. La petite dernière, est peut-être un moins connu sur le sol français. L’Américaine Halsey a déjà conquis le monde entier avec ses titres “Colors” ou” Should Be Sad”. À eux 4, ce sont 120 millions d’abonnés au total rien que sur Instagram, des milliards de streams et de nombreux disque d’or reçus. Casting incroyable donc !

Découvrez “Stay With Me” de Calvin Harris :