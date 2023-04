Camille Esteban plus festive que jamais avec “Belle époque” 

Il est temps pour Camille Esteban d’en montrer davantage avec la sortie au printemps prochain de son premier album. “Belle époque” est le premier extrait et il est à découvrir sur aficia.

Le chemin est parfois fastidieux mais le jeu en vaut la chandelle. Après ‘The Voice’ en 2017 dans l’équipe de Florent Pagny, Camille Esteban n’a jamais quitté la musique, loin de là. Elle partage la scène avec de prestigieuses artistes (3 Cafés Gourmands, Kery James…) lui donnant assurance et dessinant un style qui lui est propre.

Ce style associe sonorités pop, urbaines et latino. C’est un subtil mélange que nous avions déjà aperçu dans le télé-crochet justement. Il ne restait à Camille qu’à peaufiner et dessiner son propre style, chose qu’elle avouait regretté ne pas avoir réussi à faire pour son premier EP auto-produit Demain c’est loin (2021).

Camille Esteban pense à la “Belle époque”

La chanteuse à l’identité forte et au timbre éraillé a désormais une vision plus claire. Camille Esteban sait ce qu’elle veut : apporter du bonheur et de la positivité aux gens. Elle prépare actuellement son premier album qui sortira le 9 juin. Pour préparer un projet aussi émotionnel que dansant, elle s’est entourée du label BMG/Nouvelle Ecole : le label de Still Fresh et S.Pri Noir notamment.

Elle en a récemment révélé le premier extrait “Après la pluie” et vient de dévoiler “Belle époque” : “ce morceau est un véritable voyage dans le temps, ode à la nostalgie au travers de sonorités eighties. Au départ, je voulais parler de l’époque actuelle, avec les téléphones, les réseaux, tout ça. Mais ça a déjà été trop fait. J’ai donc préféré parler de ma jeunesse…”, affirme-t-elle. Cela présage la sortie d’un album rempli de couleurs, d’une musique multiculturelle et sans frontières…

Découvrez “Belle époque”, le nouveau single de Camille Esteban :