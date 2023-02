Caroline Polachek extériorise ses pensées sur “Smoke”

De retour avec un nouveau disque onirique, Caroline Polachek souffle un vent de fraîcheur avec le titre “Smoke” en écoute sur aficia !

Rares sont les artistes qui font autant l’unanimité auprès des médias que Caroline Polachek. En effet, l’américaine suscite un réel intérêt, maintes fois saluée pour ses compositions aériennes, chaloupées et ambitieuses aux antipodes des tubes génériques qui florissent sur la scène musicale internationale. Cultivant un univers musical onirique sublimé par de délicieuses modulations vocales et des textes poétiques, l’artiste séduit par son inventivité et sa créativité.

Après plusieurs années de travail en studio, Caroline Polachek opère enfin son come-back avec un deuxième opus solo qui succède ainsi à Pang paru en 2019. De quoi ravir les auditeurs attentifs aux sonorités électro-pop puisque l’artiste signe avec Desire, I Want To Turn Into You l’un des retours les plus réjouissants de ce début d’année. Tantôt teinté de rythmiques addictives, tantôt bercé de mélodies douces, ce nouveau disque joue la carte du réconfort. Et on y appréciera indéniablement le talent de conteuse de Caroline Polachek qui interroge les états d’amour et le désir en guise de fil conducteur de ce projet solide.

Un hymne libérateur

Si le succès devrait être au rendez-vous pour celle qui avait débuté sa carrière au sein du groupe Chairlift entre 2005 et 2017, nous vous recommandons vivement d’écouter le titre “Smoke”. Il s’agit de l’une des premières chansons réalisées pendant la création de l’album, également interprétée en live à l’occasion d’une série de concerts en 2020 et 2021. Mais depuis, Caroline Polachek a retravaillé la piste pour l’enrichir d’une ligne de basse efficace.

“C’est un titre sur le déni. Il s’agit de prétendre que la situation ou que les sentiments éprouvés pour quelqu’un ne sont pas vrais, alors qu’ils le sont. Et puis, finalement, dans le refrain, tout est extériorisé” confiait l’artiste à Apple Music au sujet de “Smoke”. L’artiste se confie donc sur la nature de ses sentiments à travers un hymne fédérateur.

Découvrez Desire, I Want To Turn Into You, le nouvel album de Caroline Polachek :